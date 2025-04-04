NATO’da kritik zirve

ABD ile Avrupa arasındaki anlaşmazlıkları yaşandığı bir dönemde önemli bir NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargâhı'nda gerçekleştirilen toplantılara katıldı. Bakan Fidan, temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüştü. Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan önceki gün Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü. Fidan görüşmede, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerle eşgüdümün artırılmasının önemine değinerek, Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması konusunda beklentileri dile getirdi.