NATO’da savunma bakanları toplantısı: Gündem hava savunması

Rutte, "Bu programda, ABD, halihazırda 2 milyar dolarlık taahhütte bulunan müttefikleri tarafından finanse edilen, Ukrayna'ya temel ve öldürücü olmayan askeri desteği tekrar sağlıyor." dedi.

Rutte, son haftalarda müttefik hava sahasının dronlar tarafından ihlal edilmesi konusunun da toplantının sıcak gündem maddeleri arasında olduğunu vurgulayarak, bu tehdit karşısında neler yapılabileceğinin görüşüleceğini dile getirdi.

Bakanların masasında önemli konuların olduğunu belirten Rutte, haziran ayında Lahey'de yapılan NATO Zirvesi'nde alınan savunma harcamalarını ve üretimini artırma ile Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararlarının uygulanmasında ne aşamada olunduğunun görüşüleceğini kaydetti.

Rutte, Avrupa Birliği'nin (AB) son dönemde artan dron tehditlerine karşı duyurduğu "dron duvarı" girişimiyle ilgili, NATO'nun standart belirlemede AB'nin ise kaynak sağlamada iyi olduğunu belirterek, "Sizi temin ederim ki AB ve NATO birlikte gerçekten çok iyi çalışıyor. Hiçbir şekilde 'mükerrere düşme' söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"TEHDİT OLUŞTURMAYAN UÇAKLAR DÜŞÜRÜLMEMELİ"

Rus jetlerinin hava sahası ihlalleriyle ilgili bir soruya da Rutte, "Bazen kamuoyu tartışmalarında, bir uçak, bir Rus uçağı, ister kasıtlı ister kasıtsız olsun, NATO hava sahasına girerse, onu mutlaka düşürmeniz gerektiği söyleniyor. Ben buna katılmıyorum. Bence önce bir tehdit oluşturduğuna kesinlikle ikna olmalısınız. Eğer bir tehdit oluşturuyorsa, tehdidin gerçekleşmemesi için gereken her şeyi yapabiliriz. Ama eğer bir tehdit oluşturmuyorsa, bizim rolümüz, kendi hava sahasının dışına çıkıp NATO hava sahasına giren o uçağın nazikçe bizim hava sahamızın dışına yönlendirilmesini sağlamak ve ardından Ruslara bunu yapmayı bırakmalarını açıkça belirtmektir." diye konuştu.

Rutte, "(Rusya) NATO'ya karşı kasıtlı olarak bir şey yapmaya kalkışırsa, NATO hava sahasının ve topraklarının her bir santimini savunmak için tüm yetkililerimizle birlikte her şeyimiz mevcut. Tabii ki Ukrayna'dan öğrendiklerimizle en son teknolojileri en kısa sürede uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Polonya ve Estonya'da olanlara bakıldığında NATO'nun tam beklenildiği gibi davrandığını vurgulayan Rutte, "Tehdit oluşturan dronların düşürülmesini sağladık." dedi.

Rutte, Estonya hava sahasına giren MiG-31'lerin ise tehdit oluşturup oluşturmadıklarını değerlendirdiklerini belirterek, "Tehdit oluşturmuyorlardı. Bu yüzden İtalyan F-35'leri tarafından hava sahasının dışına yönlendirildiler. Bu yüzden tam olarak bu şekilde eğitim aldık ve hazırlandık. Arkadaşlar, bu yeni değil. Bunu 60-70 yıldır yapıyoruz. Bunu Sovyetlerle, Ruslarla yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

9 Eylül'de Polonya, 14 Eylül'de Romanya ve 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahaları Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmiş, Danimarka'da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronlar görülmüştü.