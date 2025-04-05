NATO’da Türkiye dönemi

Üç çeyrek asrı deviren NATO, yeni yaşına Trump başkanlığındaki ABD ile geri kalan müttefikler arasında gergin bir atmosferde girdi. ABD'li savunma uzmanı Prof. Andrew Latham'a göre, yeni dönem yıllardır rehavet içindeki müttefikleri zorlarken, "Amerikan gücüyle rekabet edebilen, yük taşıyan, vazgeçilmez müttefik" Türkiye'nin rolünü ise kuvvetlendirecek. Latham, yeni dönemde Türkiye'nin İttifak için daha büyük rol oynayacağının altını çizerek, "Türkiye için içinden geçtiğimiz an çok farklı seyrediyor. Ankara, ittifakların yalnızca üyelerinin risk alma isteği kadar güçlü olduğunu uzun zamandır anlamış durumda. Türkiye okyanus ötesinden gelen belirsiz vaatlere güvenmiyor. Canlı çatışmalar, bölgesel güçler ve ortaya çıkan tehditlerle çevrili, düşmanca bir mahallede faaliyet gösteriyor. Gerçekten işe yarayan bir ordu inşa etti. Amerikan gücünün arkasına saklanmıyor, onu tamamlıyor ve bazen onunla rekabet ediyor" şeklindeki tespitini paylaştı.

BEDAVA GÜVENLİK YOK ARTIK

Türkiye'nin, İttifak'tan 'bedava' yararlanan bir ülke olmadığının altını çizen Latham, "Türkiye, başkalarının taşımayacağı ağırlığı taşıyan bir ülkedir. İronik olan, uzun süredir nazik Avrupa-Atlantik çevrelerinde zor bir ortak olarak görülen Türkiye'nin, Amerikan şemsiyesi çökmeye başladığında ayakta kalan birkaç vazgeçilmez üyeden biri haline gelebilmesidir. Bu dönemde Türkiye'nin rolü kendi çıkarları, kendi vizyonu ve kendi yetenekleri olan bölgesel bir güç olarak büyüyecek. Bu vizyon her zaman Washington, Berlin veya Paris ile mükemmel bir şekilde örtüşmeyecektir. Ancak gerçek bir ittifak fikir ayrılığına da yer açar" diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise "AB savunma konusundaki çabalarını önemli ölçüde artırıyor. ABD'nin güçlü transatlantik ittifakımıza olan bağlılığının devam etmesi, güvenliğimizin temel taşı olmayı sürdürüyor" dedi. NATO Dışişleri Bakanları, 24-26 Haziran'da yapılacak zirvenin hazırlıklarını ele almak, transatlantik bağı kuvvetlendirmek, üzere Brüksel'de toplandı. Rutte, müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarını 3-4 Nisan'da bir araya getiren toplantının ikinci gününün açılışında, 24-26 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak NATO zirvesinin hazırlıklarının da ele alınacağını ifade etmişti.