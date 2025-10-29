NATO’dan 29 Ekim mesajı: Türkiye’ye teşekkür ediyoruz

Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kapsamında kutlama mesajları gönderiliyor.

Belçika'nın Mons kentindeki NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığının (SHAPE) X sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye için 29 Ekim mesajı paylaşıldı. Paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun! Bu Cumhuriyet Bayramı'nda Türk müttefiklerimizi kutluyor ve birlikte güvenli bir geleceğe doğru ilerliyoruz! İttifak'ı ancak müttefiklerimizin desteğiyle güvende tutuyoruz ve Türkiye'ye paha biçilmez desteği için teşekkür ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.