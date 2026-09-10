NATO’dan ANKA-3 tanıtımı

Türkiye'nin milli savunma sanayi ürünleri göz dolduruyor. NATO, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3'ü paylaştı. NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yeni nesil hayalet insansız savaş uçağı ANKA-3'e yer verildi.

Açıklamada, NATO Ankara Zirvesi'nde varılan mutabakat uyarınca Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın yeni kabiliyetler ortaya koyduğu ve ortak güvenlik adına daha fazla sorumluluk aldığı belirtildi. Müttefik savunma sanayisi üretiminin genişlediğine dikkat çekilen değerlendirmede, "NATO 3.0 tam olarak budur. Bu, ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğu anlamına gelir" denildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör