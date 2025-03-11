NATO’dan dikkat çeken Türkiye çağrısı: “Başkan Erdoğan ile diyaloğu artırın!”
ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik son hamleleri, AB ile arasının açılmasına neden oldu. Cumhuriyetçi liderin, Rusya’yla ilişkilerini geliştirmesi ve Avrupa’yı savunma alanında tehdit etmesi kıtanın dengelerini alt üst etti. Kendi başının çaresine bakmak zorunda kalan AB liderleri, savunma kapasitelerini güçlendirmek için Türkiye ile yakın ilişkiler geliştirmeye başladı. NATO da bu adıma destek vererek, Başkan Erdoğan ile diyaloğun artırılması çağrısında bulundu.
NATO, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa'nın güvenliğinden çekilmesiyle birlikte Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'ye ilişkilerini derinleştirme çağrısı yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, özel bir görüşmede yıllardır gergin olan ilişkilerin ardından AB liderlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile diyaloğu artırmaya çağırdı.
Görüşmeye ilişkin bilgi sahibi üç kişiye göre, Rutte, şubat ayının başlarında AB liderleriyle yaptığı özel bir öğle yemeğinde, Türkiye ile iş birliğinin artırılmasının önemini dile getirerek, toplantıda bulunanlara Ankara ile iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.
Bu adım, AB'nin savunma kapasitesini güçlendirmek için Türkiye ile iş birliğini geliştirmeye çalıştığı bir döneme denk geldi.