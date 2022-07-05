NATO’dan FETÖ ile mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde yürüttüğü başarılı diplomasi karşılığını vermeye başladı. 28-30 Haziran'daki zirvenin ardından başta İsveç ve Finlandiya olmak üzere tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin mücadele ettiği PKK, YPG, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı birlikte hareket etme kararı çıkmıştı. Bu kararın ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra imzalanmıştı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile protokol imzalamak için bir araya geldi. Görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Akılları ve kalpleri kazanmanın en iyi yolu hem daha agresif Rusya hem de FETÖ terörü ile karşı karşıya olduğumuz tüm güvenlik tehditlerine karşı birlikte durmaktır. Hem daha agresif bir Rusya ve elbette FETO terörü" ifadesini kullandı.Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e yapıcı tutumları için teşekkür eden Stoltenberg, Madrid Zirvesi'ndeki üçlü muhtıranın bugünün mimarı olduğunu ifade etti. Terörle mücadelenin NATO'nun gündeminde üst sıralarda yer aldığını belirten Stoltenberg, "Üçlü muhtıra terörle mücadelede işbirliğini hızlandırmak için iyi bir platform sunuyor" dedi. Ancak Genel Sekreteri'nin "FETÖ terörüne karşı birlikte mücadele etmek gerekir" şeklindeki kritik açıklamasına saatler sonra NATO makamlarınca düzeltme yapıldı. "FETÖ terörü ifadesi "terörizm tehdidi" şeklinde düzeltildi.İSVEÇ Dışişleri Bakanı Linde, "Üçlü muhtıraya tümüyle uyacağız, takip edeceğiz. Ortak mekanizmamız da olacak. Her üç ülkenin de bunun iyi bir muhtıra olduğunu görebilmesini ve Türk parlamentosunun da onaylayabileceğini hissetmesine imkân vermesini umuyorum" diye konuştu.Finlandiyalı Bakan Pekka Haavisto da onay sürecinin hızlı olmasını umduğunu söyledi. Haavisto, ülkesinin Türkiye ile uzun dönemli iyi ilişkilere sahip olduğunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini desteklediklerini vurguladı. "Muhtırada Türkiye'nin endişeleriyle ilgili her konuya değindik" diyen Haavisto, bu nedenle Türkiye'nin katılımla ilgili rızasını alacaklarını umduğunu söyledi.NATO üyesi ülkelerin temsilcileri, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılım protokollerini imzaladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkenin artık misafir üye statüsünde olduklarını söyledi. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilerek, Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıra neticesinde ortak bir noktaya varıldığını ifade eden Genel Sekreter Stoltenberg, "Halklarımız daha güvenli olacak" dedi. Protokollerin NATO üyesi ülkeler tarafından kendi yasaları uyarınca onaylanması gerekiyor.