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Giriş Tarihi: 5.7.2022 16:15

NATO'dan flaş açıklama! FETÖ ile mücadelede yeni dönem başlıyor

AA
NATO’dan flaş açıklama! FETÖ ile mücadelede yeni dönem başlıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya ile yaptığı 3'lü toplantı sonrasında basın açıklamasında bulundu. Açıklamalarında FETÖ'nün bir terör örgütü olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan 3'lü muhtıranın terörle mücadelede yeni bir dönem için ilk adım olduğunun altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin İttifak'a katılım protokollerinin imzalanması töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, iki ülkenin bugünden itibaren "davetli" statüsünde NATO'nun çalışmalarına katılacaklarını söyledi.

"TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İSVEÇ'E ÖVGÜ"

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e yapıcı tutumları için teşekkür eden Stoltenberg, Madrid Zirvesi'ndeki üçlü muhtıranın bugünün mimarı olduğunu ifade etti.

"HIZLI BİR PLATFORM"

Terörle mücadelenin NATO'nun gündeminde üst sıralarda yer aldığını belirten Stoltenberg, "Üçlü muhtıra terörle mücadelede iş birliğini hızlandırmak için iyi bir platform sunuyor." dedi.

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"İŞ BİRLİĞİ NATO'NUN YARARINA"

Stoltenberg, sınır dışı ve iadelere değinerek muhtıranın bu konuyu da içermesini memnuniyetle karşıladığını, üç ülkenin bu konuda iş birliği yapmasının NATO'nun tümünün yararına olacağını kaydetti.

FETÖ VURGUSU

Stoltenberg, "Akılları ve kalpleri kazanmanın en iyi yolu hem daha agresif Rusya hem de FETÖ terörü ile karşı karşıya olduğumuz tüm güvenlik tehditlerine karşı birlikte durmaktır. Hem daha agresif bir Rusya ve elbette FETÖ terörü." ifadesini kullandı.

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NATO'dan flaş açıklama! FETÖ ile mücadelede yeni dönem başlıyor
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