NATO’dan flaş açıklama! FETÖ ile mücadelede yeni dönem başlıyor

FETÖ VURGUSU

Stoltenberg, "Akılları ve kalpleri kazanmanın en iyi yolu hem daha agresif Rusya hem de FETÖ terörü ile karşı karşıya olduğumuz tüm güvenlik tehditlerine karşı birlikte durmaktır. Hem daha agresif bir Rusya ve elbette FETÖ terörü." ifadesini kullandı.