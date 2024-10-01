NATO’dan flaş açıklama: Lübnan için ‘eylem planı’ belli oldu

Lübnan'daki durumla ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, "Tabii ki Lübnan'da olup biteni yakından takip ediyoruz ancak NATO'nun orada belirli bir rolü yok." dedi.

Stoltenberg, şunları kaydetti: "Bu nedenle elbette bir İttifak olarak, oradaki tüm ortaklarımızla temas halindeyiz. Elbette düşmanlıkların mümkün olan en kısa sürede sona ermesini umuyoruz. Orta Doğu'da ve Lübnan'da gördüğümüz tırmanıştan derin endişe duyuyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin hem Gazze'deki devam eden düşmanlıklara hem de Lübnan'daki duruma yönelik gerginliği azaltma ve siyasi bir çözüm bulma çabalarını destekliyoruz."