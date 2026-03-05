NATO’dan füze tedbiri: Tüm savunma önlemleri artırıldı

Söz konusu önlemlerin NATO Hava Komutanlığı Komutanı tarafından alınan kararla artırıldığını aktaran O'Donnell, "Kendisi ayrıca İran'dan gelen tehdidin bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırıları sona erene kadar NATO'nun balistik füze savunma önlemlerinin bu seviyede kalmasını tavsiye etmiştir" dedi.

SHAPE Sözcüsü Albay Martin L. O'Donnell, "Dün, İran'dan Türkiye'yi hedef alan bir balistik füzenin NATO tarafından başarıyla önlenmesine ek olarak NATO'nun ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdığını teyit edebilirim" dedi.

Müttefiklerin önlemlerin artırılmasına oybirliğiyle destek verdiğini ifade eden O'Donnell, "Müttefikler, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı ve SHAPE tarafından verilen hızlı ve potansiyel olarak hayat kurtaran yanıt için teşekkür etmiş ve İran'ın Türkiye'yi hedef almasını bir kez daha kınamışlardır" dedi.

Operasyonel güvenlik gerekçeleriyle artırılan önlemler hakkında ayrıntı vermeyen O'Donnell, "Yapılan ayarlama, Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı'na mevcut tehdide dayanarak ittifakı savunmak ve uygun gördüğü şekilde hareket etmek için tam olarak ihtiyaç duyduğu imkanı sağlamaktadır" dedi.