NATO’dan Grönland’da gövde gösterisi: 11 ülke sahaya iniyor

NATO’nun Arktik ve Kuzey Kutbu’ndaki konumunu güçlendirme hedefiyle Grönland’da “Arktik Kalkanı” tatbikatı düzenlenecek. 7 Eylül’de başlayacak tatbikatta 11 ülkeden 400’den fazla asker zorlu kutup koşullarında çeşitli askeri faaliyetler için eğitim alacak.

NATO’dan Grönland’da gövde gösterisi: 11 ülke sahaya iniyor
AA

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 7-18 Eylül arasında Grönland'in güneyi ve Kangerlussuaq çevresinde gerçekleştirilecek "Arktik Kalkanı" tatbikatına 11 NATO üyesi ülkeden 400'den fazla askerin katılacağı belirtildi.

Tatbikatın NATO'nun Arktik ve Kuzey Kutbu'ndaki konumunu güçlendirme kapsamında yapılacağı aktarılan açıklamada, askerlerin zorlu Arktik koşullarında çeşitli askeri faaliyetler konusunda eğitim alacakları anlatıldı.

NATO’dan Grönland’da gövde gösterisi: 11 ülke sahaya iniyor

HANGİ ÜLKELER TATBİKATA KATILIYOR?

Tatbikata Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Kanada, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Slovenya ve Polonya'nın katılacağı belirtilen açıklamada, Almanya, Slovenya ve Polonya'nın gözlemci olacağı, Almanya'nın ayrıca lojistik destek de sağlayacağı kaydedildi.

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