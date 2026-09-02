NATO’dan Grönland’da gövde gösterisi: 11 ülke sahaya iniyor

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 7-18 Eylül arasında Grönland 'in güneyi ve Kangerlussuaq çevresinde gerçekleştirilecek "Arktik Kalkanı" tatbikatına 11 NATO üyesi ülkeden 400'den fazla askerin katılacağı belirtildi.

HANGİ ÜLKELER TATBİKATA KATILIYOR?

Tatbikata Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Kanada, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Slovenya ve Polonya'nın katılacağı belirtilen açıklamada, Almanya, Slovenya ve Polonya'nın gözlemci olacağı, Almanya'nın ayrıca lojistik destek de sağlayacağı kaydedildi.