NATO’dan Karadeniz’de yeni hamle: Gemilerin korunması için ek unsular gönderilecek

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, üye ülkelerin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi'nin Karadeniz'in güvenliğini görüşmek üzere toplandığını belirtti.

NATO Sözcüsü ayrıca, "Birlik içinde hareket etmeye, her türlü tehdide karşı koymaya hazır ve muktedir olduğumuzdan emin olmaya ve bir milyar insanımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Karadeniz'de bir süredir ticari gemilere yönelik saldırılar düzenleniyor.