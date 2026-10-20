NATO’dan Karadeniz’de yeni hamle: Gemilerin korunması için ek unsular gönderilecek

NATO, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırıların ardından yeni bir karara imza attı. NATO Sözcüsü Allison Hart, bölgeye gözetleme, keşif ve adli inceleme destekleri dahil ek unsurlar gönderileceğini bildirdi.

NATO’dan Karadeniz’de yeni hamle: Gemilerin korunması için ek unsular gönderilecek
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, üye ülkelerin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi'nin Karadeniz'in güvenliğini görüşmek üzere toplandığını belirtti.

NATO’dan Karadeniz’de yeni hamle: Gemilerin korunması için ek unsular gönderilecek

Hart, NATO'nun insansız hava araçlarına karşı koyma kabiliyetleri dahil doğu kanadındaki duruşunu güçlendirdiğini ifade ederek, İttifak'ın gözetleme, keşif ve adli inceleme destekleri dahil bölgeye ek unsurlar sevk edeceğini aktardı.

NATO’dan Karadeniz’de yeni hamle: Gemilerin korunması için ek unsular gönderilecek

NATO Sözcüsü ayrıca, "Birlik içinde hareket etmeye, her türlü tehdide karşı koymaya hazır ve muktedir olduğumuzdan emin olmaya ve bir milyar insanımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Karadeniz'de bir süredir ticari gemilere yönelik saldırılar düzenleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

NATO’dan Karadeniz’de yeni hamle: Gemilerin korunması için ek unsular gönderilecek

NE OLMUŞTU?

13 Ekim'de Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında iki gemi insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğramış, gemilerden biri batmıştı. Son olarak Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemiye İHA ile saldırı düzenlenmişti.

NATO’dan Karadeniz’de yeni hamle: Gemilerin korunması için ek unsular gönderilecek

San Marino bayraklı gemide bulunan 12 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığı, 7'sinin kaybolduğu belirtilirken Komorlar bayraklı geminin mürettebatının tahliye edildiği ve güvende olduğu aktarılmıştı.

#ABD #NATO

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!