NATO’dan net mesaj: Grönland’ın egemenliği pazarlık konusu değil
NATO Sözcüsü Allison Hart, Genel Sekreter Mark Rutte’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Grönland’ın egemenliği konusunda hiçbir taviz vermediğini açıkladı. Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu marjında gerçekleşen görüşmede, Avrupalı ülkelere yönelik ilave gümrük vergileri ve Arktik güvenliği masaya yatırıldı.
Hart, Genel Sekreter Mark Rutte'nin, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde Avrupalı ülkelere yönelik ilave gümrük vergisi kararından vazgeçmesi için Grönland'ın egemenliği konusunda herhangi bir taviz teklif etmediğini bildirdi.
DAVOS'TA KRİTİK TEMAS
Hart'ın açıklamasına göre, Rutte ile Trump arasındaki görüşmede Arktik bölgesinin güvenliği tüm müttefikler açısından "kritik" başlık olarak ele alındı. NATO, özellikle yedi Arktik müttefikiyle birlikte bölgedeki güvenliğin ortak çabalarla sağlanmasına odaklanacak.
Hart, "Başkanın bahsettiği çerçeveye ilişkin NATO müttefikleri arasındaki görüşmeler, özellikle yedi Arktik müttefiki olmak üzere, müttefiklerin ortak çabalarıyla Arktik güvenliğinin sağlanmasına odaklanacaktır." ifadelerini kullandı.
RUSYA VE ÇİN VURGUSU
Müzakere sürecine dair değerlendirmede bulunan Hart, Danimarka, Grönland ve ABD arasındaki temasların temel hedefinin, Rusya ve Çin'in Grönland'da ekonomik ya da askeri olarak nüfuz kazanmasının önlenmesi olduğunu ifade etti.
Hart, ayrıca "Genel Sekreter, Davos'ta Başkan Trump ile görüşmesinde egemenlik konusunda herhangi bir taviz teklif etmedi." bilgisini paylaştı.
ABD Başkanı Trump, dün gece NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu duyurmuştu.