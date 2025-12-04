NATO’dan Putin’e net mesaj: “Hiçbir yere gitmiyoruz”

Rutte, Rusya'nın Ukrayna 'yı ve kritik altyapıları giderek daha fazla hedef aldığını belirtti. Müttefik hava sahasının ihlalleri, siber saldırılar ve deniz altı altyapısını gözetleyen casus gemileriyle tehlikenin arttığını vurguladı.

PUTİN'E MESAJ: "YANILIYORSUN, BURADAYIZ"

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "NATO'dan daha uzun dayanabileceğini düşündüğünü" belirterek, "Putin bizden daha uzun süre dayanabileceğine inanıyor, ancak hiçbir yere gitmiyoruz. Bugün yanıldığının açık bir işaretini daha gördük. Ukrayna'ya desteğimizi güçlendiriyor ve Rusya üzerindeki baskıyı artırıyoruz. Bu, Rusya'nın gölge filosuna karşı koymayı ve Kremlin için stratejik ikilemleri ortadan kaldıracak diğer önlemleri içeriyor" dedi.

Rutte, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu kaydederek, "Savunma ittifakı olarak kalacağız. Ancak şunu da unutmayın ki, 1 milyar insanımızı korumak ve topraklarımızı güvence altına almak için gerekeni yapmaya hazırız ve istekliyiz" ifadelerini kullandı.