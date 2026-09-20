NATO’dan Rusya mesajı: İttifak tehditlere karşı hazır
RUSYA-Ukrayna savaşı yoğunlaşırken çatışmaların Avrupa'ya sıçrama korkusu büyüyor. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Rusya'nın son haftalardaki tehlikeli davranışlarının NATO'nun kararlılığını sınadığını belirtti. Hava sahası ihlalleri, dron olayları ve hibrit faaliyetlerin müttefiklerin kararlılığını sınadığını kaydeden Dragone, bu girişimlerin NATO'yu daha birlik içinde ve kararlı hale getirdiğini, ittifakın tehditlere karşı planları, komuta yapısı, birlikleri, sistemleri ve silahlarıyla hazır olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise son dönemde NATO'nun Kuzey Kutbu bölgesindeki askeri varlığını güçlendirdiğini belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ve Rus enerji kaynaklarının en büyük alıcılarına yönelik yaptırım ve gümrük vergileri öngören yasa tasarısını imzaladı.
Haber Girişi