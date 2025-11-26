NATO'dan Rusya uyarısı: Avrupa için en büyük tehdit!
İspanya'nın El Pais gazetesine konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna-Rusya savaşının yıl sonundan önce sona erdirilmesi için "herkesin duacı olduğunu ve bunun için çalıştığını" belirterek, her şeye rağmen Avrupa için Rusya'nın "uzun süre tehdit olmaya devam edeceğini" söyledi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İspanya'nın El Pais gazetesine demeç verdi.
RUSYA'NIN SALDIRILARI SÜRÜYOR
Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bir Rus devlet başkanı, tarihi yeniden yazma yanılgısı uğruna bir milyon insanını feda etmeye razıysa hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle savunmamıza çok daha fazla para harcamalıyız. Bir barış planı, Rusya'nın Avrupa için uzun vadeli bir tehdit olduğu değerlendirmesini değiştirmez. Ukrayna'da bir barış anlaşması olsa bile Rusya, Avrupa için bir tehdit olmaya devam edecek." diye konuştu.
TRUMP'I DESTEKLİYORUM
ABD Başkanı Donald Trump'ın barış sürecine katkılarına ilişkin Rutte, "O, Gazze de dahil olmak üzere çatışmaları aktif olarak çözüyor. Avrupalı liderlerle 100'den fazla görüşme yaptık, ancak nihayetinde Gazze'de, Katar, İsrail ve Filistinlilerle yaşanan çıkmazı çözen ABD Başkanı oldu. Başkan Trump'ın liderliğinden gerçekten memnunum. Onu tamamen destekliyorum." şeklinde konuştu.
HARCAMALAR ARTACAK
Rutte, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını GSYH'lerinin yüzde 5'ine çıkarma hedefi varken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu oranı yüzde 2,1'de tutma açıklamasının gerçekçi olmadığını savunarak, İspanya'nın yakın zamanda savunma harcamalarını yüzde 3,4 ile 3,6 civarında yükseltmesi gerekeceğini iddia etti.