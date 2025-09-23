NATO’dan Rusya’ya gözdağı: Gerekeni yapacağız

Moskova'nın 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahasını ihlali üzerine Rusya-NATO hattındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın söz konusu ihlali nedeniyle sert açıklamalarda bulundu. Rutte, "Rusya'nın kasıtlı olsun ya da olmasın, bu tehlikeli uygulamayı sürdürdüğünü görmek istemiyoruz. Müttefik topraklarının her bir karışını savunmaya hazır ve istekliyiz" dedi. NATO'dan yapılan açıklamada Finlandiya, Letonya, Litvanya, Norveç ve Romanya'nın da yakın dönemde benzer ihlaller yaşadığına dikkat çekilerek tüm müttefiklerle tam dayanışma için de olunduğu kaydedildi.