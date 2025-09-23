Nato’dan Rusya’ya sert kınama: “Sorumsuz davranışlar sona ermeli”

Açıklamada, bu olayın son iki hafta içinde NATO Konseyi'nin ikinci kez 4. madde kapsamında toplandığını hatırlattı. Rusya'nın pervasız eylemlerinin yanlış hesaplamalara ve büyük risklere yol açabileceği vurgulanarak, bu saldırgan tutumun derhal sona ermesi gerektiği kaydedildi.

19 Eylül'de üç silahlı Rus MiG-31 uçağının Estonya hava sahasını 10 dakikadan fazla süreyle ihlal ettiği belirtildi. NATO'dan yapılan açıklamada, müttefik uçakların hızla havalanarak Rus uçaklarını Estonya semalarından çıkardığı ifade edildi.

HAVADA GERİLİM: POLONYA, ROMANYA VE ESTONYA

Son haftalarda Rusya'ya ait İHA ve savaş uçaklarının Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarını ihlal ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada Finlandiya, Letonya, Litvanya, Norveç ve Romanya'nın da yakın dönemde benzer ihlaller yaşadığına dikkat çekilerek hava sahası ihlal edilen tüm müttefiklerle tam dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

"RUSYA'NIN ŞÜPHESİ OLMASIN"

NATO, caydırıcılık kapasitesini özellikle hava savunması alanında artıracağını vurgulayarak "Rusya'nın hiçbir şüphesi olmamalıdır. NATO ve müttefikler, uluslararası hukuk çerçevesinde kendimizi savunmak ve her yönden gelebilecek tehditleri caydırmak için tüm araçları kullanacaktır." dedi.