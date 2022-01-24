NATO’dan savaş alarmı

NATO, Doğu Avrupa
'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderileceğini bildirdi. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresinde askeri yığınağını artırdığı sırada ittifakın caydırıcılık ve savunmasını tahkim ettiği kaydedildi. NATO'nun açıklamasına göre, NATO ülkelerinden Danimarka
Baltık Denizi'ne bir fırkateyn gönderiyor ve NATO'nun bölgedeki hava devriyesini desteklemek üzere Litvanya'ya 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlanıyor. İspanya
, Bulgaristan
'a savaş uçakları göndermeyi planlıyor, ayrıca NATO'nun deniz güçlerine katılmak üzere savaş gemileri gönderiyor. Fransa
, NATO komutası altında görev yapmak üzere Romanya'ya asker göndermeye hazır olduğunu bildirirken Hollanda
, nisandan itibaren hava devriyesi için Bulgaristan'da 2 F-35 savaş uçağını bulunduracak. Hollanda ayrıca bir gemisini ve NATO Mukabele Kuvveti için kara birliklerini hazır tutacak.
ABD'DEN 50 BİN ASKER İDDİASI
New York Times gazetesi ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Doğu Avrupa'ya binlerce asker, savaş gemisi ve uçak göndermeyi planladığını yazdı. Bu sayının 50 bine çıkarılabileceği bilgisine yer verildi.
ABD VE İNGİLTERE ELÇİLİKLERİ BOŞALTIYOR
ABD
Dışişleri Bakanlığı, olası bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi. İngiltere de Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesine karşı Kiev büyükelçiliğindeki personelini çekmeye başladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise AB'nin Ukrayna'dan ayrılmak için sebebi olmadığını, müzakerelerin sürdüğünü söyledi.
A HABER SICAK BÖLGE UKRAYNA'DA
GELİŞMELERİ günlerdir sıcak noktadan takip eden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı. ABD elçiliklerinde görevlilerin ailelerinin tahliye işlemlerinin başladığını aktaran Kavasoğlu, sınır bölgesinde yer yer sıcak çatışmaların yaşandığını belirtti.
DOĞU AVRUPA'YA SEVKİYAT
4 Hollanda: Kara birliği
4 Fransa: Asker
4 İspanya: F-35'ler
4 Danimarka: Fırkateyn
4 ABD: Savaş gemisi