NATO’dan Türk savunma sanayisine övgü: 3 bin firma caydırıcılık sağlıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki karargahta yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

KİLİT NOKTA SAVUNMA YATIRIMLARI

Bugünkü toplantının kilit odak noktasının savunma yatırımları olduğunu belirten Rutte, "Bakanlar, Lahey Zirvesinde verilen ve savunmaya yıllık gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ini yatırma taahhüdüne doğru güvenilir bir yol haritası oluşturmak için devam eden planlamayı görüştüler. Bu, hava savunması için gelişmiş sistemler de dahil olmak üzere kolektif savunmamız için gerekli olan temel yetenekleri geliştirip tedarik edebilmemizi sağlayacaktır." diye konuştu.

CAYDIRICILIK SAĞLIYOR

Son dönemde Avrupa ülkelerinin ordularını güçlendirme, zorunlu askerlik gibi uygulamalara başvurmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Mark Rutte, Rusya'nın devlet bütçesinin yılda yaklaşık 200 milyar dolara karşılık gelen yaklaşık yüzde 40'ını savunmaya harcadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu 200 milyarlık satın alma gücü, ekonomilerimizin farklı yapısı nedeniyle Avrupa'da bizden daha yüksek. Şu anda GSYİH'lerinin yaklaşık yüzde 10'unu savunmaya harcıyorlar. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin hızla güçlenmesi, tepki vermemiz gerektiği anlamına geliyor. Bu da yüzde 3,5'i temel savunmaya harcanmak üzere yüzde 5'lik bir savunma taahhüdü anlamına geliyor. Bu elbette (ordudaki) üniformalı erkek ve kadınlarla ilgili, ancak aynı zamanda savunma sanayi üssünün gerekli çıktıyı sağlayabilmesini de sağlamakla ilgili. Türkiye'deki savunma sanayi üssünüz gibi, 3 binden fazla şirket, bu savunma sanayi üssünün bir kısmı, caydırıcılık ve savunma için gerekli çıktıyı sağlıyor. Ancak karar her ülkenin kendisine kalmış."

Rutte, "Zorunlu askerlik uygulayan bazı ülkeler olacak. Zorunlu askerliği tartışan veya bunu daha gönüllü hale getiren modeller uygulayan bazı ülkeler olacak, örneğin Almanya'daki son kararlar gibi." dedi.

GERÇEK TEHLİKELERLE KARŞI KARŞIYAYIZ

"Gerçek ve kalıcı tehlikelerle karşı karşıyayız." diyen Rutte, Rusya'nın bir yandan kış bastırırken Ukrayna halkını ve kritik altyapısını giderek daha fazla hedef aldığını, diğer yandan müttefik hava sahasını ihlal ettiğini, siber saldırılar düzenlediğini ve deniz altı altyapısını haritalamak için casus gemileri konuşlandırdığını söyledi.

Rutte, "Bu olaylar, sarsılmaz bir teyakkuz ihtiyacının altını çiziyor. Güç, birlik ve kararlılıkla karşılık vermeye devam etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

ÇİN'İN YÜKSELİŞİ KRİTİK

Rutte, bir soru üzerine Çin'in Rusya'ya verdiği desteğin kritik olduğunu, diğer yandan bu ülkenin kendi silahlı kuvvetlerini de hızla kurduğunu belirterek, "Bildiğimiz bir şey var ki, şeffaflık eksikliğine rağmen, bu on yılın sonunda bin nükleer savaş başlığına ulaşacaklar. Şu anda ABD'den daha fazla donanma gemisine sahipler. Elbette büyük bir gemi inşa endüstrileri var. Zaten büyük ölçüde gelişmiş bir savunma sanayi üssüne sahipler. Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinden bazıları artık Çin'den." diye konuştu.