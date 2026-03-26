NATO’dan Türkiye açıklaması: Müttefiklerimizin yanında kararlılıkla duruyoruz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "NATO tüm müttefiklerinin yanında kararlılıkla duruyor ve İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzeleri üç ayrı olayda başarıyla engelledik" ifadelerini kullandı.

Rutte ayrıca, "Türkiye'nin güvenliğini artırmak için ilave güvenlik önlemleri alınıyor mu ya da alınması planlanıyor mu" sorusuna, "32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye yönelen 3 füzenin düşürülmesi bunun açık bir delilidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Tüm hasımlarımıza, güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacağımızı açıkça gösteriyoruz" yanıtını verdi.