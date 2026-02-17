Haberler

NATO'dan Türkiye övgüsü: "Sarsılmaz bir müttefik"

NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye'nin NATO'ya katılımının yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hart, açıklamasında, "Türkiye, İttifak'ın sarsılmaz bir müttefikidir ve ortak güvenliğimize değerli katkılarda bulunan bir ülkedir" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 23:00

NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye'nin NATO'ya katılımının yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bir sonraki NATO Zirvesi'nin temmuz ayında Ankara'da düzenleneceğini anımsatan Hart, "Bugün Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 74 yıldan bu yana İttifak'a sağladığı katkıların çok boyutluluğunu bir kez daha hatırlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"NATO'NUN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSU" Hart, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğuna dikkati çekerek, "Savunmaya yönelik istikrarlı yatırımları, güçlü savunma sanayisi ile NATO görev, faaliyet ve tatbikatlarına düzenli katkılarıyla Türkiye, İttifak'ın sarsılmaz bir müttefikidir ve ortak güvenliğimize değerli katkılarda bulunan bir ülkedir." ifadesini kullandı.