NATO'dan Ukrayna hamlesi: Mark Rutte, Zelenski ile bir araya geldi!

NATO'dan yapılan açıklamada, Genel Sekreter Mark Rutte ve NATO ülkelerinin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin, bugün yapılacak NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı için Kiev'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Rutte'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov ile görüşme yapacağı kaydedildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör