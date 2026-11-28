NATO'nun hava nöbetini Türk Hava Kuvvetleri devralacak
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 151'inci Jet Filo Komutanlığı (Tunç Filo) unsurları, NATO'nun 73'üncü Dönem Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'daki Feteşti Hava Üssü'ne intikal etti. Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki 5 F-16 savaş uçağı ve 111 personel, 4 ay boyunca Feteşti Hava Üssü'nde görev alacak. Görevi 1 Aralık 2026'da İspanya Hava Kuvvetleri unsurlarından devralacak olan Türk Hava Kuvvetleri unsurları, 1 Nisan 2027'ye kadar NATO hava sahasının korunmasını sağlayacak. Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı "Türk Hava Kuvvetleri yalnızca savunma ve gözetleme sorumluluklarıyla değil, gerektiğinde harekât sahasında inisiyatif alabilen, caydırıcılığı yüksek, modern ve güçlü bir vurucu güç olmasıyla da öne çıkmaktadır" dedi.
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