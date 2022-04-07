NATO’ya daha fazla silah çağrısı

NATO Dışişleri Bakanları'nın Brüksel'deki ikinci gün toplantısına katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba "Yaşam kurtarmak için NATO'dan daha fazla silah gerek" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO'nun Kiev'e ayrım gözetmeksizin savunma ve saldırı silahları tedarik etmesi gerektiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Kiev'in "kabul edilemez" unsurlar bulunan bir barış anlaşması taslağı sunduğunu söyledi. Lavrov buna karşın görüşmelere devam edileceğini belirtti.