NATO’dan Türkiye ile dayanışma mesajı

NATO ülkeleri, terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınayarak, son terör saldırıları sonrasında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi. NATO dışişleri bakanları, başta Rusya ile savaşan Ukrayna'ya verilecek destek olmak üzere çeşitli konuları ele almak için Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin kaybediyor. Ukraynalıları susuz, elektriksiz, ışıksız bırakmak istiyor. Bu yüzden Ukrayna'yı desteklemeliyiz. Putin, kışı savaş silahı olarak kullanmak istiyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sadece kınamakla sorunların çözülmeyeceğini belirterek, "Müttefikler Türkiye'nin yanında olmalıdır. Türkiye'nin terörün en fazla hedef aldığı müttefik olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı. Toplantının ilk gününde yayımlanan bildiride ise NATO'nun, 360 derecelik bir yaklaşımla tüm müttefikleri tüm tehditlere karşı koruyacağı vurgulanarak, "Son korkunç terör saldırıları sonrasında can kayıplarının yasını tutan Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz" denildi.