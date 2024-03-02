Navalni’ye yoğun güvenlik altında cenaze töreni

Cezaevinde ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin cenaze töreni dün Moskova'da yapıldı. Maryino bölgesindeki cenaze törenine Navalni'nin annesi ve babası katılırken yurtdışında olan eşi Yulia Navalnaya ve iki çocuğu katılamadı. Navalni destekçileri, polisin bölgede yoğun bir şekilde güvenlik önlemleri almasına rağmen toplandı. Kalabalık, "Rusya özgürleşecek" sloganı attı. Kalabalık ellerinde çiçeklerle birlikte kilise önünde kilometrelerce uzunlukta sıra oluşturdu. 47 yaşındaki Navalni, 16 Şubat'ta hakkındaki 30 yıllık hapis cezasını çektiği sırada aniden ölmüştü. Avrupa ve ABD, Navalni'nin ölümünden Moskova yönetimini sorumlu tutuyor.