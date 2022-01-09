‘Nazarbayev, görevi kendisi devretti’

Kazakistan
'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'in Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
'e kendisinin devrettiği bildirildi. Nazarbayev'in Basın Danışmanı Aydos
Ukibay açıklamasında, "Durum çok zordu ve bu nedenle 'Ulusun Lideri', isyanlar ve terörün ülke yönetiminden hızlı, sert ve uzlaşma olmadan bir cevap gerektirdiğini çok iyi bildiği için Güvenlik Konseyi başkanlığı görevini Cumhurbaşkanı'na devretmeye kendisi karar verdi" ifadelerini kullandı. Ukibay, "Nazarbayev ve Tokayev hepimiz için bu zor günlerde, yekpare devlet gücünü bir kez daha gösterdi" dedi.