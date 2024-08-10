Nazi filmi olsa Oscar verirlerdi

Gazze Şeridi'ndeki 2.3 milyonluk nüfus, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu tarafından sistematik şekilde sözde tahliye emri tehditleriyle zorla yerlerinden edilip küçük bir toprak parçası içinde nefes almaksızın sürülüyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi. Yine BM'ye göre Gazze'de her üç evden ikisi ya tamamen yıkıldı ya da hasar gördü.Ölümle zorunlu göç arasında tercihe zorlanan Gazzeliler, defalarca yerinden oldu. Binlerce Filistinli dün bir kez daha yollara düştü. İşgal ordusu Han Yunus'a yeniden saldırı başlattı. Yerinden edilmiş kadın, çocuk, yaşlı Filistinlilerin, ellerine alabildikleri birkaç parça eşyayla enkaza dönmüş binaların arasından yürüyerek zorla göç ettiği "insanlık felaketi" manzaraları sosyal medyaya yansıdı. Görüntüler, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi zulmünden kaçan Yahudileri hatırlattı. Yapılan yorumlarda da "Batılı ülkeler Gazze'deki sahneler filmlerde olsa Oscar verirdi. Şimdi ise izlemekle yetiniyor" şeklinde oldu.Gazze'nin büyük bölümünü "çatışma alanı" ilan eden İsrail ordusu, Filistinlileri "güvenli olduğunu" öne sürdüğü El Mevasi bölgesine göçe zorluyor. Milyonlarca insanı nefes aldırmadan küçük bir toprak parçası içinde sürmeye devam eden İsrail, nüfusun 12 kilometrekareye toplanması için tehditlerini yineledi. Deyr Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge. Filistin Kızılayı, El Mevasi'de tek çadırlık bir yerin bile kalmadığını belirtiyor.İsrail'in Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlatması, İran, Lübnan Hizbullah'ı ve İsrail arasında bölgesel gerilimin zirveye çıktığı dönemde; ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.Filistinliler soykırım altında yaşam mücadelesi verirken birkaç kilometre uzaklıktaki İsrail sahillerinde ise halk deniz keyfi yapıyor. Gazze Şeridi'nde dün binlerce kişi bir kez daha zorunlu göçe uğratıldı.