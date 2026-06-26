Nazi kafası yine hortladı

Gazze Şeridi'ni 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım altında tutan İsrail yönetimi bir kez daha Nazi zihniyetini dile getirmeye başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Shmuel Ben Ezra, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin "gönüllü göçü" için plan hazırlanması amacıyla acil toplantı düzenledi. Haaretz'e göre toplantıya İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Şin Bet ve Mossad yetkilileri katıldı. Adlarının paylaşılmaması şartıyla gazeteye konuşan kaynaklara göre Mossad yetkilileri, toplantıda hiçbir ülkenin Gazzelileri almayı kabul etmediğini hatırlatarak, konuyla ilgili bir gelişme olmadığını söyledi.



UCM'DEN KARŞI DAVA

GAZZE Kasabı Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) üç yargıcı, ABD'nin kendilerine uyguladığı yaptırımlara karşı New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde dava açtı. UCM Yargıcı Kimberly Prost tarafından kendisi ve iki meslektaşı adına yapılan açıklamada, Haziran ve Ağustos 2025'ten bu yana ABD'nin kendilerine yaptırım uyguladığı belirtildi.