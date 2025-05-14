Nazi kampından beter

Barbar İsrail ordusu, 19 aydır Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırıma devam ediyor. Defalarca kez yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı hastane, çadır ve mülteci kaplarına bomba yağdıran İsrail ordusu, gece boyu düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 70 kişiyi daha katletti. Öte yandan yaklaşık iki aydır bölgeye insani yardım girişini engelleyen İsrail ablukası nedeniyle yaşanan açlık her geçen gün daha da derinleşiyor. Aileler çocuklarına yedirecek ekmek bulamıyor.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, tüm dünyaya Gazze Şeridi'ne uygulanan İsrail ablukasını kırma çağrısı yaparak, bölgede 93 bin Filistinli çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da ailelerin yüzde 90'ının su güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinatörü Tom Fletcher, Uluslararası Güvenlik Konseyi'ni Gazze'de "soykırımı önlemek" için harekete geçmeye çağırdı.

MACRON: UTANÇ VERİCİ

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi. Macron, "Bu bir dram ve korkunç. İsrail hükümetinin bugün yaptığı kabul edilemez. Bu utanç verici" dedi.