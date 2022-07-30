Nazi liderine dudak uçuklatan fiyat! Hitler’in o eşyasına…

Nazi lideri Adolf Hitler'e ait olduğu tahmin edilen saat, ABD'de bir müzayedede 1,1 milyon dolara satıldı.
ÜZERİNDE GAMALI HAÇ VAR
Independent gazetesinin haberine göre, saat, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı. Hitler'e 1933'te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat açık artırmayla 1,1 milyon dolara alıcı buldu.
Müzayede evine göre, Fransız askerleri saati 1945'te Hitler'in Bavyera Alpleri'ndeki evi Berghof'tan "hatıra" olarak aldı. Üzerinde gamalı haç (svastika) ve AH baş harflerinin yazılı olduğu saatin Huber marka olduğu bilgisi paylaşıldı.