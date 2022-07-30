Nazi liderine dudak uçuklatan fiyat! Hitler’in o eşyasına…

Nazi lideri Adolf Hitler'e ait olduğu tahmin edilen saat, ABD'de bir müzayedede 1,1 milyon dolara satıldı.

ÜZERİNDE GAMALI HAÇ VAR

Independent gazetesinin haberine göre, saat, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı. Hitler'e 1933'te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat açık artırmayla 1,1 milyon dolara alıcı buldu.