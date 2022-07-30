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Giriş Tarihi: 30.7.2022 12:42

Nazi liderine dudak uçuklatan fiyat! Hitler’in o eşyasına…

AA
Nazi liderine dudak uçuklatan fiyat! Hitler’in o eşyasına…

ABD’de gerçekleşen bir müzayede, büyük tepkiye neden oldu. Nazi lideri Adolf Hitler’e ait eşyaların satışının gerçekleştiği müzayede evinde Hitler’in kol saatine rekor fiyat biçildi. Milyon dolarlık satış, Yahudi cemaati tarafından kınandı.

Nazi lideri Adolf Hitler'e ait olduğu tahmin edilen saat, ABD'de bir müzayedede 1,1 milyon dolara satıldı.

ÜZERİNDE GAMALI HAÇ VAR

Independent gazetesinin haberine göre, saat, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı. Hitler'e 1933'te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat açık artırmayla 1,1 milyon dolara alıcı buldu.

Müzayede evine göre, Fransız askerleri saati 1945'te Hitler'in Bavyera Alpleri'ndeki evi Berghof'tan "hatıra" olarak aldı. Üzerinde gamalı haç (svastika) ve AH baş harflerinin yazılı olduğu saatin Huber marka olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, açık artırma öncesi Yahudi liderler ilgili müzayede evini kınadı. 34 Yahudi liderin yazdığı açık mektupta, saatin satışı "tiksindirici" olarak nitelendirildi ve Nazi eşyalarının müzayededen kaldırılması istendi.

Daha önce, Nazilere ait çok sayıda parçayı satışa çıkaran müzayede evi, tarihi korumayı amaçladığını açıkladı. Hitler'in Münih'teki evinde bulunan, kendisine ait "Kavgam" kitabının kopyası, geçen yıl Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde 20 bin 655 dolara satılmıştı.

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Nazi liderine dudak uçuklatan fiyat! Hitler’in o eşyasına…
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