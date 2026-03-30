Nazi zaman dilimi uyku sağlığını bozuyor
İspanya'nın, coğrafi olarak Birleşik Krallık ve Portekiz ile aynı saat diliminde yer almasına rağmen Greenwich Ortalama Saati (GMT) yerine Orta Avrupa Saati'ni (CET) kullanması yıllardır tartışma konusu olurken buna sağlık ve uyku sorunları da eklendi. Mevcut saat uygulamasının, Francisco Franco'nun Adolf Hitler'e bir jesti olarak başlatıldığı görüşü ise yaygın kabul görüyor. 80 yılı aşkın süredir İspanya, coğrafi konumuyla uyumsuz saat dilimi nedeniyle adeta sürekli bir "jet lag" etkisi yaşıyor. Uzmanlar, bu durumun özellikle uyku düzeni, çalışma saatleri ve genel yaşam ritmi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirtiyor.