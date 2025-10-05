NBC: Trump Nobel’e yaklaşıyor

Amerikan NBC News kanalı, Gazze'de ateşkes açıklaması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne yaklaştığını belirtti. NBC'nin yorumuna göre Trump'ın bu hamlesi, 1948'den bu yana birçok Amerikan başkanının denediği ancak kalıcı sonuç alamadığı Ortadoğu barışı arayışında yeni bir umut olarak görülüyor. Yorumda "Trump'ın Nobel Barış Ödülü arzusunu da besleyen bu süreç, başarıyla sonuçlanırsa başkanın siyasi mirasında belirleyici bir dönüm noktası olabilir" denildi.