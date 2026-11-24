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NBC: “Trump yönetimi İranlı üst düzey isimlere suikastı değerlendiriyor”

NBC: “Trump yönetimi İranlı üst düzey isimlere suikastı değerlendiriyor”

NBC News'in iddiasına göre, ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi yetkililerinin, İran'da yönetimdeki üst düzey isimlere yönelik suikast düzenleyip düzenlememe konusunu tartıştığı öne sürüldü. Öte yandan, Trump'ın İran savaşına yönelik yeni adımlar konusunda henüz nihai bir karara varmadığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 21:37

NBC News'in adının açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'de Trump yönetimi içinde İranlı yetkililerin hedef alınıp alınmaması gündemde. Bu suikastlara destek veren Trump yönetimi yetkililerinin, suikastların Başkan Donald Trump'ın savaşı sona erdirmesine imkan tanıyabileceğini savunduğunu belirten kaynaklar, bu yetkililerin, böyle bir operasyonun, geriye kalan İran yönetimine, "ABD'nin liderlerini her an bulup hedef alabileceği ve öldürebileceği" yönünde net bir mesaj verebileceğini savunduklarını aktardı. Kaynaklar, bu öneriye karşı çıkan yetkililerin ise İran'da hayatta kalan liderleri güçlendirebileceği ve savaşı bitirmeye yönelik gelecekteki müzakerelerin güvenilirliğini zedeleyebileceği uyarısında bulunduklarını belirtti.

TRUMP'IN ÖNÜNDE BİRÇOK SEÇENEK VAR

Trump'ın İran savaşına yönelik yeni adımlar konusunda henüz nihai bir karara varmadığını kaydeden yetkililer, Trump'ın İran'a yeni büyük bir askeri operasyon da dahil birçok seçeneği değerlendirdiğini söyledi. Kaynaklar, İranlı liderlerin ortadan kaldırılması ihtimalinin uzun süredir Trump'a sunulan seçenekler arasında olduğunu ancak son haftalarda bu seçeneğin yeniden gündemde olduğunu ifade etti.