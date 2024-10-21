Neçirvan Barzani: Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY'nin 6. dönem milletvekili seçimleri için Erbil'de oyunu kullandıktan sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Barzani, 16 Ekim'de Ankara'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Ziyarette IKBY ve Irak'ın Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi, ekonomik, güvenlik ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını belirten Barzani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, IKBY milletvekili seçimlerine ilişkin, "Seçimlerde Türkmen varlığını kanıtlamalıyız. Kuzey Irak Yönetiminde idari ve kültürel haklarımızı garanti altına almak için seçimlere katılmalıyız" dedi.