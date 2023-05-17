Nefret suçu bülteni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı'mıza yönelik eleştiriler Türkiye'ye yapılmıştır.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 14Mayıs'ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz.İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo, Türk milletine hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım!AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bunlar, İslam düşmanlığının dışa vurumu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Charlie Hebdo adlı dergi, bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanı'mızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür.Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını 14 Mayıs seçimleri sırasında zirveye taşıyan İngiliz medyasının küstah tavrı durulmuyor. İngiliz Daily Mail Gazetesi'ndeki haberde Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlardan rahatsızlık açıkça dile getirilerek "Erdoğan kazanırsa dünyamız daha tehlikeli hale gelecek" denildi. Owen Matthews imzalı haberde, anketlerin kendilerini kandırdığı ifade edildi.BATI medyasında seçimin ikinci turuna dair yorumlar sürüyor. 14 Mayıs gününe kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığında yarışan yayın organlarından bazıları ilk tur sonuçlarının ardından çark etmeye devam ediyor. Fransız Le Figaro'daki haberde, "Erdoğan'ı hiçbir şeyin yenemeyeceği" belirtilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci seçimlerde "açık ara favori" olduğu kaydedildi.