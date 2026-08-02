Nehir kurudu dev mamut ortaya çıktı
Bulgaristan'daki Ryahovo köyünde, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin gerilemesiyle büyük bir mamutun kemikleri ortaya çıktı. Euronews'te yer alan habere göre, nehrindeki su seviyesi son sıcak hava dalgaları nedeniyle tarihin en düşük su seviyelere düştü. Ruse Bölge Tarih Müzesi araştırmacılarına göre "Mammuthus primigenius" türüne ait, yaygın olarak yünlü mamut olarak bilinen bir hayvanın kemikleri açığa çıktı. Araştırmacılar şimdiye kadar bir alt çene, uzun dişler (fildişleri), bir kürek kemiği, kaburgalar ve başka kemik parçaları bulup tanımladı. Ancak iskeletin büyük bir kısmının muhtemelen hâlâ toprağın altında olduğu düşünülüyor. Bu türün yaklaşık 500 bin ile 800 bin yıl önce ortaya çıktığı ve yaklaşık 7 bin ile 10 bin yıl önce neslinin tükendiği biliniyor.