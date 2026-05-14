Nekbe’den beter

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde bugün Nekbe'dekinden beter zulüm yaşanıyor. Filistinliler Gazze'de uğradıkları İsrail soykırımının 1948'deki Nekbe ile kıyas dahi edilemeyeceğini söylüyor. Gazze'de çadır kentte yaşayan Abdulkerim Akl, "Gazze'deki Nekbe'nin benzeri dünyanın hiç bir yerinde yaşanmamıştır. Gazze tamamen yıkıldı. Nekbe demek az bile. Böylesini ne yaşadık ne en kötü kâbuslarımızda gördük" diyor.

TAM BİR SOYKIRIM

İsmihan Hıleyf "Buna yaşamak denmez. Bu hayatta kalma mücadelesi. Sadece yiyor ve içiyoruz, hayat bundan ibaret. Ulaşmaya çalıştığımız bir hedefimiz yok" derken Ummu Ala Salim Dib de "Annem bana ilk Nekbe'de yaşadıklarını anlatırdı ama onlar bizim yaşadıklarımızı yaşamadılar. En kuzeydeyiz, çadır kentimiz her yere uzak. Ulaşım vasıtası yok, çarşı yok, dükkân yok, sağlık merkezi yok.

Çocuklar su kuyruğuna giriyor, ateş yakmak için odun ve naylon getiriyor. Bu Nekbe değil tam bir soykırım" sözleriyle maruz bırakıldıkları insanlık dışı durumu aktardı. Gazze'de çadırlarda yaşayan Filistinliler için Nekbe (Büyük Felaket), tarihte yaşanmış bir felaket olarak kalmadı, nesiller boyu süregelen bir travmaya dönüştü. Filistinliler, 15 Mayıs 1948'de İsrail'in Filistin topraklarının büyük bölümünde kurulması ve bu süreçte yüz binlerce kişinin yerinden edilmesini "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak nitelendiriyor.