Nepal'de 900 kişi için zaman daralıyor
Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ederken diğer taraftan da günlerdir haber alınamayan 900 kişi için zaman daralıyor. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, 26 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen ani sel felaketinin ardından Nepal'de en az 903 kişi hayatını kaybetti, 4.200'den fazla kişi de kayıp. Nepal, Trishuli-3A hidroelektrik santralinde çalışan ve kendilerinden haber alınmayan 900'den fazla kişiyi kurtarma çalışmalarını hızlandırıyor.
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