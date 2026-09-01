Nepal’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor: Selde kaybolan 119 kişi kurtarıldı

Nepal ordusundan bir yetkili, arama kurtarma çalışmalarına dair bilgi verdi. Yetkili, bugün 118 Nepalli ve 1 İngiliz vatandaşına 1 haftanın ardından ulaşıldığını duyurdu.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun sosyal medya platformundaki hesabından gün içinde yapılan açıklamada, selde bugüne kadar 1050 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 916 kişinin kaybolduğu belirtilmişti.