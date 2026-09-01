Nepal'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor: Selde kaybolan 119 kişi kurtarıldı

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde kaybolan 119 kişiye 1 hafta süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ulaşıldığı bildirildi. Gün içinde yapılan açıklamada, selde bugüne kadar 1050 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 916 kişinin kaybolduğu belirtilmişti.

Nepal’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor: Selde kaybolan 119 kişi kurtarıldı
AA

Nepal ordusundan bir yetkili, arama kurtarma çalışmalarına dair bilgi verdi. Yetkili, bugün 118 Nepalli ve 1 İngiliz vatandaşına 1 haftanın ardından ulaşıldığını duyurdu.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun sosyal medya platformundaki hesabından gün içinde yapılan açıklamada, selde bugüne kadar 1050 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 916 kişinin kaybolduğu belirtilmişti.

Nepal’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor: Selde kaybolan 119 kişi kurtarıldı

UZMANLAR, BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET EDİYOR

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Nepal’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor: Selde kaybolan 119 kişi kurtarıldı

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#NEPAL #ÇİN #ABD #İNGİLİZ

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