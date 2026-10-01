Nepal’de doğa yürüyüşü kabusa döndü: Yürüyüşçüler dağlarda mahsur kaldı

BBC'nin haberine göre, şiddetli yağış ve heyelanların yol ve köprülerde hasara yol açmasıyla ülkenin önemli turizm rotalarından biri olan Annapurna Dağı'ndaki parkurda bulunan doğa yürüyüşçüleri dönüş yollarında güçlüklerle karşılaştı.

Manang ve Mustang bölgelerindeki çok sayıda kişi helikopterlerle güvenli bölgelere tahliye edilirken bazı yürüyüşçülerin zarar gören yollar ve yıkılan köprüler nedeniyle dağlardan inmesi 3 ila 4 gün sürdü.

Öte yandan, ülkede geçen haftanın sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağış ve heyelanlarda yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti, 1900'den fazla aile afetlerden etkilenirken 240'tan fazla da ev hasar gördü.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör