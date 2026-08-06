Nepal’de feci kaza: Yolcu otobüsü üst geçide çarptı! Ölü ve yaralılar var

Nepal'in Lalitpur bölgesinde Bhaktapur'dan Satdobato istikametine seyir halindeki yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Gwarko üst geçidinin duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Lalitpur Bölge Polis Müdürlüğü yetkilileri, olayda 40 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini, 1'i ağır olmak üzere 19 yolcunun ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

AŞIRI HIZ KAZAYA YOL AÇTI

İlk incelemelere göre kazaya aşırı hızın neden olduğunun değerlendirildiğini belirten emniyet güçleri, otobüs şoförünün gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör