Nepal’de felaket üstüne felaket: Çığ 10 kişiyi yuttu

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nepalli yetkililer, yoğun yağmur ve kar yağışının ardından ülkenin batısında bulunan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düştüğünü belirtti.

Çığ düşmesi sonucu aralarında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğu 10 kişinin kaybolduğunu kaydeden yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.