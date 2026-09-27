Nepal’de felaket üstüne felaket: Çığ 10 kişiyi yuttu

Nepal’in batısında yoğun yağış ve kar yağışının ardından çığ ve toprak kaymaları meydana geldi. Himlung Himal Dağı’ndaki çığda 10 kişi kaybolurken Palpa’daki toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Parbat’ta ise yaklaşık 80 ev selden etkilendi.

Nepal’de felaket üstüne felaket: Çığ 10 kişiyi yuttu
AA
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Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nepalli yetkililer, yoğun yağmur ve kar yağışının ardından ülkenin batısında bulunan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düştüğünü belirtti.

Çığ düşmesi sonucu aralarında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğu 10 kişinin kaybolduğunu kaydeden yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Nepal’de felaket üstüne felaket: Çığ 10 kişiyi yuttu

TOPRAK KAYMASINDA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan yetkililer, Palpa bölgesindeki bir yerleşim yerinde meydana gelen toprak kaymasında en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Yetkililer, Parbat bölgesinde ise nehrin taşması sonucu yaşanan selden yaklaşık 80 evin etkilendiğini belirtti.

Nepal’de felaket üstüne felaket: Çığ 10 kişiyi yuttu

26 AĞUSTOS'TAKİ SEL FACİASI ÜLKEYİ YERLE BİR ETMİŞTİ

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti. Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1400'ü aştığı açıklanmıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#NEPAL

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