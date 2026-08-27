Nepal’de felaketler üst üste geldi

Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de korkunç bir felaket yaşandı. Ülkenin dağlık bölgesi Rasuwa ve çevresini sabah saatlerinde yaşanan ani sel vurdu. Himalayalar bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 157 kişi yaşamını yitirdi. Komşu ülkeleri de etkileyen faciada 579 kişiye de ulaşılamadığı duyuruldu. Afette kaybolan kişilerin Kailash Dağı ve Manasarovar Gölü hac rotasından dönen kafileler olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre sel, elektrik ve yol altyapısını yok etme seviyesine getirdi. Yetkililer, felaketin 4.4 büyüklüğündeki depremin tetiklemesi sonucu dağlardaki buzulların kopması sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

YÜZLERCE KAYIP VAR

Yetkililer, 93'ü Nepalli olmak üzere, Hindistan, ABD, İngiltere ve Malezya'dan turistler dahil 579 kişiden haber alınamadığını belirtti. Nepal Polisi ve Silahlı Polis Gücü'ne bağlı 32 güvenlik görevlisinin kayıp olduğu, bir hidroelektrik projesinde çalışan 60 kişiye ulaşılamadığı, Timure bölgesinde bulunan gümrük bürosunun 15 çalışanından da haber alınamadığı açıklandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI AKSIYOR

Kayıpların bulunması amacıyla ordu mensuplarının da katkısıyla arama çalışmaları sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterlerin dönüş yapmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Ülkenin batısında 2 hafta önce meydana gelen toprak kaymasında da 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör