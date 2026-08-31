Nepal'de mucize kurtuluş
Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde can kaybı 781'e yükselirken bir çocuk günler sonra sağ olarak kurtarıldı. Rasuwa bölgesine bağlı Timure'de, çamur ve enkaz altında kalan 7 yaşındaki Shirganga Ichaimagar isimli kız çocuğu, felaketten tam 4 gün sonra ekiplerce çamurlar içinden sağ olarak çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Sel felaketinde 933'ünü hidroelektrik santralindeki işçilerin oluşturduğu yaklaşık 3 bin kişi hala kayıp. Kurtarma ekipleri, santral tünelinde mahsur kalan işçilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, tünele bir boru ulaştırarak içeriye hava gönderiyor. Öte yandan yeni sel riski, yolların yıkılması ve hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zorlukla yapılıyor. Yetkililer, Bhotekoshi Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesinin ardından yeni seller meydana gelebileceği konusunda halkı uyararak yüksek teyakkuz halinde olmalarını istedi.
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