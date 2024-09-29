Nepal’de sel felaketi 14 8 ölü

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 148 kişi öldü. Güvenlik güçleri, 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. 148 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti. Bölgede eğitime 3 gün ara verildi.Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor. Öte yandan ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetler nedeniyle çeşitli eyaletlerde en az 64 kişi hayatını kaybetti.