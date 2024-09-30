Nepal’de yoğun yağış: Başkent sular altında

Nepal polisinden yapılan açıklamada, ülke genelinde meydana gelen heyelan ve seller nedeniyle şu ana kadar 193 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 31 kişinin halen kayıp olduğu ve 96 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölümlerin çoğunun aşırı yağış alan başkent Katmandu'da kaydedildiği ve şehrin güney kesiminin önemli bölümünün sular altında kaldığı aktarıldı.