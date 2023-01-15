Nepal’de yolcu uçağı düştü: 68 ölü

ASYA ülkesi Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü. Devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanın çıktığı görüldü. Pokhara Uluslararası Havalimanı'na 1.6 kilometre mesafede düşen uçakta 68 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Resmi makamlar kaza yerinin etrafından cansız bedenlerinin çıkarıldığını duyurdu. Ölü sayısının artabileceği kaydedildi.Başbakan Pushpa Kamal Dahal, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra meydana gelen kaza sonrası kabineyi acil topladı. Ülkede bugün için ulusal yas ilan edildi. Nepal Sivil Havacılık Teşkilatı, uçaktaki 15 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı. Öte yandan Türkiye dahil bir çok ülke taziye mesajı yayınladı.