Nepal’de yolcu uçağı kayboldu

NEPAL'DE içinde 22 kişinin bulunduğu uçak kayboldu. Turistik Pokhara kentinden batıdaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği bildirildi. Hükümet yetkilileri, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğunu aktardı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ancak kötü hava koşullarının arama helikopterlerini engelledi kaydedildi. Ülke basınına göre uçakta, 4 Hindistan vatandaşı, 2 Alman vatandaşı, 16 Nepal vatandaşı ve üç mürettebat bulunuyor.